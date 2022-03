‘O Bombardeio’ revive tragédia da II Guerra com ótimo elenco infantil

Em março de 1945, com a derrota alemã já iminente, a Resistência dinamarquesa pediu aos britânicos que sobrevoassem Copenhague para bombardear a sede da Gestapo — uma operação arriscadíssima. O alvo foi atingido, mas um acaso fez com que boa parte da esquadra despejasse suas bombas sobre outro alvo, não planejado, com consequências trágicas. Com uma carreira estabelecida no terror, o diretor Ole Bornedal muda aqui para um competente registro clássico, apresentando ao espectador algumas das pessoas cujo destino vai ser amarrado, no devastador ato final, por esse episódio verídico. O elenco infantil, central à história, é excelente.