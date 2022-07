Nu Frontal: Emma Thompson brilha em comédia sobre sexo na terceira idade

Boa Sorte, Leo Grande (Good Luck to You, Leo Grande. Reino Unido, 2022; em cartaz nos cinemas)

Nancy espera num quarto de hotel por Leo Grande, um jovem profissional do sexo. A mulher de 55 anos, uma professora religiosa aposentada e viúva, o contratou porque precisa exorcizar, de forma prática, as experiências sexuais que não viveu. Os fetiches são deveras recatados, refletindo a relação morna dela com o marido. Contracenando totalmente no hotel, ao longo de diferentes encontros, a dupla trava diálogos provocativos e intrigantes sobre família, corpo e sexo — uma comédia sustentada com brilho e sagacidade por Daryl McCormack e Emma Thompson — que, aos 63, faz aqui sua primeira cena de nu frontal.