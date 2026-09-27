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Cultura

Novo livro de Octavio Guedes revela figuras que mudaram o Brasil por acaso

Em 'Heróis por acaso', o jornalista recupera histórias curiosas que ficaram fora dos livros escolares

Por Lucas Almeida 27 set 2026, 11h00
Capa do livro Heróis Por Acaso de Octavio Guedes, com fundo azul escuro e ilustrações de personagens históricos brasileiros em estilo cartoon. Há um burro, um marinheiro, um homem de terno e outros, representando figuras que mudaram a história do Brasil
HERÓIS POR ACASO, de Octavio Guedes (Máquina de Livros; 144 págs.; R$ 74,00) (./.)
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Os livros escolares contam a versão oficial — já o jornalista Octavio Guedes vai atrás do que ficou de fora dela. Nesta obra, o profissional garimpa figuras que alteraram o curso do país sem querer. Há o corretor de seguros que soprou a JK a ideia de Brasília, o marinheiro cuja punição por causa de cachaça deflagrou a Revolta da Chibata e até um burro adivinho que encantou militares americanos no Cassino da Urca. O humor não precisa ser forçado: os fatos chegam absurdos o bastante. Bruno Drummond assina as ilustrações, e Tito, filho do autor, reforça a pesquisa.

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