Novo livro de Octavio Guedes revela figuras que mudaram o Brasil por acaso
Em 'Heróis por acaso', o jornalista recupera histórias curiosas que ficaram fora dos livros escolares
Os livros escolares contam a versão oficial — já o jornalista Octavio Guedes vai atrás do que ficou de fora dela. Nesta obra, o profissional garimpa figuras que alteraram o curso do país sem querer. Há o corretor de seguros que soprou a JK a ideia de Brasília, o marinheiro cuja punição por causa de cachaça deflagrou a Revolta da Chibata e até um burro adivinho que encantou militares americanos no Cassino da Urca. O humor não precisa ser forçado: os fatos chegam absurdos o bastante. Bruno Drummond assina as ilustrações, e Tito, filho do autor, reforça a pesquisa.