Novo disco do Arcade Fire traz canções inéditas gravadas na pandemia

No primeiro álbum de inéditas do Arcade Fire em cinco anos, saem os sintetizadores e as batidas eletrônicas para dar lugar a canções minimalistas gravadas durante a pandemia. Com composições mais acústicas, a banda canadense liderada pelo casal Win Butler e Régine Chassagne entrega canções reflexivas e introspectivas que falam sobre medo, solidão e isolamento, como em Age of Anxiety I e WE, que dá nome ao disco. O britânico Peter Gabriel faz participação em Unconditional II (Race and Religion). O álbum marca também a despedida de Will Butler, irmão de Win, que agora seguirá em carreira-solo.