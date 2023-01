Novo disco de ‘Belle and Sebastian’ confirma criatividade da banda

Ao surgir, nos anos 1990, os escoceses do Belle and Sebastian não acreditaram no sucesso que atingiram. Suas baladas despojadas tinham a cara do público indie, mas foi a qualidade melódica que expandiu a banda para outros universos. Essa mesma qualidade está presente no novo trabalho e prova que a criatividade do septeto continua afiada. A nostalgia dos anos 2000 surge em When We Were Very Young. Em I Don’t Know What You See in Me, um refrão cativante é emoldurado pela melodia de sintetizadores.