Nova biografia de Jimi Hendrix vai além do mito com relato fascinante

Jimi Hendrix: Uma sala cheia de espelhos, de Charles R. Cross (tradução de Martha Argel; Seoman; 464 páginas; 72,90 reais e 51 reais em e-book) A breve vida de Jimi Hendrix, morto aos 27 anos, em 1970, já foi contada inúmeras vezes — sempre sob o prisma que o eleva ao posto de gênio da guitarra. Nesta nova biografia, o autor vai além do mito para investigar a infância e os bastidores da meteórica carreira do músico, como a saída do serviço militar, o festival de Woodstock e as conquistas amorosas. Com acesso a documentos inéditos e entrevistas com mais de 300 pessoas, o autor faz um relato fascinante, amparado por um vasto material fotográfico.