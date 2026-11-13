No Apple TV, ‘A Arte de Ser Heumann’ mostra que conquistas exigem luta
Filme de Sian Heder aborda mobilização histórica contra a discriminação de pessoas com deficiência nos Estados Unidos
Em 1977, um movimento liderado por Judy Heumann (Ruth Madeley), ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, ocupou um prédio federal em São Francisco por 26 dias. O objetivo era pressionar o então secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, Joseph Califano (Mark Ruffalo), a assinar a Seção 504 da Lei de Reabilitação, que proibia a discriminação a PCDs e garantia direitos básicos como rampas de acessibilidade. Baseado nessa história real, o filme sensível da diretora Sian Heder, vencedora do Oscar por No Ritmo do Coração (2021), atesta que nenhuma conquista é alcançada sem luta.