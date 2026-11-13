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No Apple TV, ‘A Arte de Ser Heumann’ mostra que conquistas exigem luta

Filme de Sian Heder aborda mobilização histórica contra a discriminação de pessoas com deficiência nos Estados Unidos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 18h30
Um homem de terno cinza e gravata listrada discursa em cima de uma caixa de madeira, gesticulando para uma multidão. Ao seu redor, pessoas com roupas dos anos 70 seguram cartazes de protesto, incluindo uma mulher negra de blusa verde e jeans que parece falar com um microfone. Ao fundo, a porta de um prédio com a inscrição OFFICE OF THE SECRETARY.
HISTÓRICO - Califano (Mark Ruffalo, no centro): pressionado por ativistas PCDs (Michael Gibson/Apple TV/.)
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Em 1977, um movimento liderado por Judy Heumann (Ruth Madeley), ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, ocupou um prédio federal em São Francisco por 26 dias. O objetivo era pressionar o então secretário de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, Joseph Califano (Mark Ruffalo), a assinar a Seção 504 da Lei de Reabilitação, que proibia a discriminação a PCDs e garantia direitos básicos como rampas de acessibilidade. Baseado nessa história real, o filme sensível da diretora Sian Heder, vencedora do Oscar por No Ritmo do Coração (2021), atesta que nenhuma conquista é alcançada sem luta.

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