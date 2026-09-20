Neil Young olha para o passado e celebra a vida em novo disco
Ao lado dos Chrome Hearts, cantor recupera letras dos anos 1960 em canções acústicas sobre amor e cotidiano.
Ao compor cinco faixas em dois dias, Neil Young sentiu o impulso de revisitar letras escritas na década de 1960, mas nunca lançadas. O diálogo entre o presente e o passado estrutura o segundo disco do veterano com a banda Chrome Hearts. Gravado em fitas analógicas no Shangri-La, estúdio do incensado produtor Rick Rubin, o álbum se afasta da raiva política que ronda o cantor desde o primeiro mandato de Donald Trump e se reconecta com temas de amor e cotidiano. Em composições acústicas, ele escolhe celebrar a vida. Disponível nas plataformas digitais.