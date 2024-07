Natalie Portman retorna ao suspense na série ‘A Mulher no Lago’

A Mulher no Lago (disponível na Apple TV+, com episódios semanais às sextas-feiras)

As vidas de Maddie (Natalie Portman) e Cleo (Moses Ingram) parecem opostas: a primeira é uma mulher branca, judia, de classe média alta, que vive para a família; a segunda é uma jovem negra, pobre, mãe de dois filhos, que trabalha de modelo de vitrine durante o dia e de assistente de um clube suspeito à noite. Em camadas mais profundas, ambas são vítimas das mazelas do machismo e da obrigação de viver em prol dos demais em detrimento de si mesmas. O caminho das duas se cruza de forma peculiar: Cleo avisa logo no começo da série que está morta — e seu assassinato vai impactar Maddie por razões pessoais. Baseado no livro de mesmo nome, da americana Laura Lippman, o suspense conecta diversos pontos do submundo do crime, pontuado por questões de classe e raça, e traz atuações primorosas de Natalie e Moses, protagonistas que também são produtoras-executivas da trama em sete capítulos.

