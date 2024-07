‘Não Estou Morta!’: comédia fantasmagórica retorna com temporada sagaz

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Não estou morta! – Segunda temporada (disponível no Disney+)

A vida da americana Nell Serrano (Gina Rodriguez) tomou rumos inesperados. A jornalista deixou a carreira de lado quando ficou noiva e se mudou para Londres — e, após o fim dramático do relacionamento, voltou para a Califórnia, nos Estados Unidos, desempregada e sem perspectivas. Assim, ela assume uma função menor no jornal em que arranja trabalho: Nell fica encarregada dos obituários de personalidades locais. A atividade ganha ares bizarros quando os mortos sobre quem ela deve escrever passam a assombrá-la, de forma cômica, ora tentando interferir em seu trabalho, ora lhe dando lições de vida. De humor leve e ágil, a série ganha agora uma segunda temporada, na qual Nell continua a flertar com o além enquanto tenta dar sentido à própria trajetória.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial