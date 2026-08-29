Na segunda temporada, ‘Adultos’ amadurece sem perder o humor

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Cinco amigos que dividem uma casa no Queens, em Nova York, Issa (Amita Rao), Paul (Jack Innanen), Anton (Owen Thiele), Billie (Lucy Freyer) e Samir (Malik Elassal), enfrentam, de forma bem-humorada, os dilemas típicos da geração Z entrando na vida adulta, como empregos precários, as responsabilidades de pagar as contas e a frustração com o mundo real pós-­adolescência. Na nova temporada, o quinteto abandona as confusões imaturas para mergulhar em dramas mais densos, como um triângulo amoroso dentro do grupo e a decisão sobre congelar óvulos — isso tudo, claro, sem perder boas piadas.

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