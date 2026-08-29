Na segunda temporada, ‘Adultos’ amadurece sem perder o humor
A série acompanha uma nova fase na vida dos personagens, agora com questões e escolhas mais complexas
Cinco amigos que dividem uma casa no Queens, em Nova York, Issa (Amita Rao), Paul (Jack Innanen), Anton (Owen Thiele), Billie (Lucy Freyer) e Samir (Malik Elassal), enfrentam, de forma bem-humorada, os dilemas típicos da geração Z entrando na vida adulta, como empregos precários, as responsabilidades de pagar as contas e a frustração com o mundo real pós-adolescência. Na nova temporada, o quinteto abandona as confusões imaturas para mergulhar em dramas mais densos, como um triângulo amoroso dentro do grupo e a decisão sobre congelar óvulos — isso tudo, claro, sem perder boas piadas.
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