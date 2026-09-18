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‘Monstro: A História de Lizzie Borden’ revisita true crime célebre

Nova temporada de Ryan Murphy reconstitui assassinato ocorrido em 1892 que levou herdeira americana aos tribunais.

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h00
SUSPEITA - Lizzie (Ella Beatty): assassinato brutal no século XIX
SUSPEITA - Lizzie (Ella Beatty): assassinato brutal no século XIX (./Netflix)
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‘Monstro: A História de Lizzie Borden’ revisita true crime célebre Priorizar nos meus resultados Google

Em 4 de agosto de 1892, o casal Andrew e Abby Borden foi brutalmente assassinado a golpes de machado na mansão da família, em Massachusetts. Lizzie Borden, uma das filhas de Andrew, tornou-se a principal suspeita. A despeito dos fortes indícios, ela foi absolvida em um dos julgamentos de maior repercussão pública da alta sociedade americana do século XIX. Agora, a nova temporada da franquia antológica de Ryan Murphy retrata a inquietante história real. A produção explora os detalhes do crime e resgata as teorias mais picantes da época — incluindo o suposto romance entre Lizzie e a empregada da casa. Disponível na Netflix.

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