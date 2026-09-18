‘Monstro: A História de Lizzie Borden’ revisita true crime célebre
Nova temporada de Ryan Murphy reconstitui assassinato ocorrido em 1892 que levou herdeira americana aos tribunais.
Em 4 de agosto de 1892, o casal Andrew e Abby Borden foi brutalmente assassinado a golpes de machado na mansão da família, em Massachusetts. Lizzie Borden, uma das filhas de Andrew, tornou-se a principal suspeita. A despeito dos fortes indícios, ela foi absolvida em um dos julgamentos de maior repercussão pública da alta sociedade americana do século XIX. Agora, a nova temporada da franquia antológica de Ryan Murphy retrata a inquietante história real. A produção explora os detalhes do crime e resgata as teorias mais picantes da época — incluindo o suposto romance entre Lizzie e a empregada da casa. Disponível na Netflix.