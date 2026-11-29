‘Minotauro’ usa drama matrimonial como paralelo para guerra na Ucrânia
Releitura de ‘A Mulher Infiel’ mostra empresário entre suspeitas conjugais e pressão para recrutar homens para a guerra
Exilado em Paris desde a invasão russa na Ucrânia, em 2022, o cineasta Andrey Zvyagintsev faz desse drama um estudo sobre os efeitos do desejo de posse que leva à truculência desmedida — em uma referência a Vladimir Putin. Releitura de A Mulher Infiel, do francês Claude Chabrol, o filme segue Gleb (Dmitriy Mazurov), empresário bem-sucedido que vê sua vida confortável ameaçada. Enquanto desconfia da infidelidade da esposa, ele enfrenta pressões da prefeitura para recrutar seus funcionários para a guerra. Premiado no Festival de Cannes, o longa representa a França na disputa pelo Oscar de 2027.