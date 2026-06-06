Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Após a Colômbia desistir de sediar a Copa do Mundo de 1986, Martín De La Torre (Diego Luna), um burocrata aficionado por futebol, encara uma missão sem limites para que seu país, o México, se torne a primeira nação a sediar o torneio duas vezes. Para isso, ele mente, passa por cima de superiores e se aproveita da corrupção dentro da própria Fifa para atingir seu objetivo. Inspirado em fatos, o filme retrata de forma cômica os bastidores de uma edição histórica do Mundial, relembrando como a paixão pelo esporte e o patriotismo mexicano não foram abalados nem pelo duro terremoto que atingiu o país no ano anterior. A série já está disponível na Netflix.

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