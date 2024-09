Meu Amigo Pinguim comove com história real de amizade entre ave e pescador

Meu Amigo Pinguim (My Penguin Friend, Brasil/Estados Unidos, 2024. Em cartaz no país)

Em 2011, quando um pinguim coberto de óleo surgiu na costa de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, o humilde pescador João resgatou o animal e lhe deu o nome de Dindim. Após uma semana sob os cuidados do homem, a ave foi levada de volta à praia para que retornasse a sua casa, na Patagônia — mas o vínculo com João foi tão forte que Dindim decidiu ficar nos trópicos. O filme, que narra a história real (e improvável) de amizade entre a dupla, chega agora às telas, com direção do brasileiro David Schur­mann e uma performance tocante do veterano ator francês Jean Reno, que dá vida a João.

