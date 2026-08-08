‘Meia-Palavra’: estreia de Gurovitz na ficção atravessa décadas do Brasil

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

O primeiro romance do jornalista Helio Gurovitz é um passeio pela história, pelas dores e pelos amores da geração de brasileiros que chegou à idade adulta nos anos 1980, viveu as primeiras eleições diretas, o impeachment de Fernando Collor e os atentados de 11 de setembro de 2001. Com pitadas autobiográficas, emociona ao iluminar a passagem do tempo — e o acaso — na vida de cinco amigos. Em período de tanta efemeridade, no império da velocidade imposta pelos algoritmos, é uma leitura agradabilíssima, em misto de graça e erudição.

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