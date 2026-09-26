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Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser irmãos em ‘Brothers’

Boato sobre a possível ligação entre os astros virou comédia da Apple TV e reflete sobre os laços familiares

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 11h00
Matthew McConaughey, de camiseta preta e calça de couro, abraça Woody Harrelson, de camiseta tie-dye, ambos sorrindo e apontando para um microfone. Ao fundo, uma parede de madeira com um quadro de olhos femininos e um violão.
LIGAÇÃO - McConaughey e Harrelson na série: rumor de que atores possam ser irmãos inspira comédia da Apple (Ryan Green/Apple TV/.)
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Matthew McConaughey e Woody Harrelson podem ser irmãos em ‘Brothers’ Priorizar nos meus resultados Google

Em 2023, Matthew McConaughey revelou um segredo familiar: sua mãe, Mary, comentou que conhecera intimamente o pai do ator Woody Harrelson — seu amigo de longa data — num período em que esteve divorciada. A declaração levantou a suspeita de que os dois astros de Hollywood poderiam ser irmãos biológicos. Sem a confirmação por exame de DNA — já que o vencedor do Oscar por Clube de Compras Dallas (2013) teme descobrir uma nova árvore genealógica —, o boato virou premissa para uma série de comédia. Na produção, a dupla interpreta versões de si mesma na tentativa de esclarecer a dúvida. Com momentos cômicos e uma participação marcante de Holland Taylor no papel da mãe de McConaughey, a produção diverte enquanto reflete sobre família — da biológica à de consideração.

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