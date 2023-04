‘Maravilhosa Sra. Maisel’ aposta no riso antimachista — e sai vitoriosa

Maravilhosa Sra. Maisel — quinta temporada (disponível na Amazon Prime Video)

A história de Midge Maisel (Rachel Brosnahan), de dona de casa a comediante provocativa, conquistou vinte Emmys ao longo de suas quatro temporadas, cativando o público não só com a irreverência da protagonista, mas com deliciosas referências culturais dos anos 1950 e 60 — algumas reais, como a figura do comediante Lenny Bruce, outras criações fictícias inspiradas em ícones das artes. Na quinta e última leva de episódios, Maisel enfim chega ao topo e, agora nos anos 1980, tem de lidar com o preço de ser famosa. A série encanta com a sua direção de arte nostálgica, os diálogos acelerados e as atuações excepcionais. Mas seu maior achado é trazer à luz uma heroína radiante, capaz de pôr abaixo uma convenção machista de seu tempo: a de que mulheres “de bem” não podiam ser engraçadas.