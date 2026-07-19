‘Lucky’: Anya Taylor-Joy vive golpista perseguida em nova série da Apple

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Filha de um golpista profissional condenado à prisão, Lucky (Anya Taylor-Joy) seguiu os passos do pai e desviou mais de 10 milhões de dólares do Fisco americano ao lado do marido, em um esquema fraudulento orquestrado por organizações criminosas. Às vésperas da fuga do casal, Lucky acorda de uma noitada de celebração em Las Vegas e descobre que foi drogada e abandonada pelo parceiro, que sumiu com todo o dinheiro. Ela agora precisa dar um jeito de escapar não só do FBI, em seu encalço, como de bandidos perigosíssimos que também querem sua parte do roubo — entre eles, a própria sogra, a mafiosa Priscilla (Annette Bening). Baseada no best-seller homônimo de Marissa Stapley, a trama instiga com perseguições, mortes chocantes e mistérios do passado revelados aos poucos — enquanto discute temas como ganância, conflitos familiares e corrupção. A série já está disponível na Apple TV, com episódios semanais às quartas-feiras.

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