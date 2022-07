Lizzo resgata ritmo dos anos 1970 e 1980 em novo disco dançante

Com mais de dez anos de carreira, a americana Lizzo só foi despontar em 2019, ao lançar o elogiadíssimo Cuz I Love You, um disco repleto de faixas superdançantes. Não por acaso, o novo álbum, Special, chegou cercado de expectativas — e Lizzo superou todas. Ela entrega doze canções que remetem com brio aos anos 1970 e 1980. A melodia de Everybody’s Gay, por exemplo, é inspirada em Thriller, de Michael Jackson. Expoente do movimento pela aceitação do corpo, ela fecha o álbum encorajando os fãs a se respeitarem.