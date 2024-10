Livro Um Ditador na Linha evoca telefonema enigmático de Stalin a escritor

Um Ditador na Linha, de Ismail Kadaré (tradução de Bernardo Joffily; Companhia das Letras; 144 páginas; 74,90 reais e 39,90 em e-book)

Em 1934, o ditador Josef Stalin telefonou para o escritor Boris Pasternak para questioná-lo sobre a índole de Óssip Mandelstam, poeta preso por críticas à União Soviética. Diz a lenda que o autor teria garantido: “Somos diferentes, camarada” — e, assim, permanecido a salvo no regime até Doutor Jivago (1957). Com base em relatos reais, o albanês Kadaré (1936-2024) dedicou seu último trabalho a desvendar as verdades sobre o episódio, tecendo linhas esclarecedoras sobre as relações entre tirania e arte.

