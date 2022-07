Livro traz coletânea ácida de textos escritos por Fran Lebowitz

Poço de mau humor e autoironia, a escritora Fran Lebowitz é figura folclórica de Nova York. Ela é do tipo que fuma demais, dorme pouco e se irrita com tudo. Sua sagacidade, porém, é tão apreciada que Fran é sucesso em palestras, no YouTube e no streaming — Martin Scorsese lançou uma série na Netflix com o exclusivo propósito de ouvir Fran reclamar do local onde vive. A verve ácida preenche os textos reunidos aqui, que vão de impressões cotidianas a temas como a arte.