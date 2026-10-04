Livro ‘Ovelhas desgarradas’ satiriza os conflitos de família disfuncional
Em meio a dilemas e conspirações, pais e três filhas se reaproximam enquanto tentam superar uma crise
Não se engane pela capa: o elogiado romance de estreia da autora americana passa longe de ser infantil. Sátira sobre uma família disfuncional, a trama segue um casal que abre a relação na tentativa de superar uma crise — enquanto suas três filhas adolescentes se metem em confusões perigosas, como um flerte virtual com um extremista e uma investigação contra um bilionário acusado de corrupção. Entre dilemas pessoais e conspirações, o clã, curiosamente, se une no processo rumo ao amadurecimento.