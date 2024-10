Livro ‘Leve como Ar’ explora como ser mãe em meio a graves desafios

Leve como Ar, de Ada d’Adamo (tradução de Francesca Cricelli; Todavia; 144 páginas; 69,90 reais e 56,90 em e-book)

A autora italiana Ada d’Adamo sempre quis ser mãe. O sonho trouxe um desafio: sua filha nasceu com uma malformação cerebral e viveria com as limitações de ser uma pessoa com deficiência. Outra peça do destino veio em seguida: Ada foi diagnosticada com um câncer de mama. Entre tantas tribulações, a autora encontrou beleza na vida e na maternidade, o que resultou nesse livro poético e repleto de reflexões sobre amor e família, mas também de honestidade brutal, sob a ótica de quem não tem mais tempo para superficialidades.

