Livro ‘Eurotrash’ alfineta a ‘superioridade’ europeia com humor ácido
Em uma viagem pela Suíça, mãe e filho confrontam o passado nazista da família e se desfazem de uma fortuna controversa
Na Suíça, um rapaz rejeita o passado nazista de sua família — postura que, aos poucos, impacta sua mãe, uma octogenária alcoólatra. Ela reconhece ter enriquecido por causa de um investimento na indústria armamentista alemã. A dupla, então, embarca em uma última viagem de carro pelo país, distribuindo aleatoriamente essa fortuna. Com humor ácido e tom autoficcional, o escritor suíço reflete sobre a decadência de um império familiar condenável — enquanto alfineta europeus ainda ancorados em uma ideia de superioridade.