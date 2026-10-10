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Livro ‘Eurotrash’ alfineta a ‘superioridade’ europeia com humor ácido

Em uma viagem pela Suíça, mãe e filho confrontam o passado nazista da família e se desfazem de uma fortuna controversa

Por Ana Rita Fernandes 10 out 2026, 11h00
Capa do livro Eurotrash de Christian Kracht, mostrando um convés de navio com pessoas deitadas em espreguiçadeiras, sob um céu roxo e mar azul escuro
Eurotrash, de Christian Kracht (tradução de Gisele Eberspächer, Fósforo, 168 págs., R$ 76,40 e R$ 59,40 em e-book) (./.)
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Livro ‘Eurotrash’ alfineta a ‘superioridade’ europeia com humor ácido Priorize VEJA no Google

Na Suíça, um rapaz rejeita o passado nazista de sua família — postura que, aos poucos, impacta sua mãe, uma octogenária alcoólatra. Ela reconhece ter enriquecido por causa de um investimento na indústria armamentista alemã. A dupla, então, embarca em uma última viagem de carro pelo país, distribuindo aleatoriamente essa fortuna. Com humor ácido e tom autoficcional, o escritor suíço reflete sobre a decadência de um império familiar condenável — enquanto alfineta europeus ainda ancorados em uma ideia de superioridade. 

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