Livro ‘Cara Paz’ destrincha a experiência feminina com drama fraternal

Cara paz, de Lisa Ginzburg (tradução de Francesca Cricelli; Editora Nós; 256 páginas; 70 reais)

Forjada a partir do trauma do abandono materno, a relação simbiótica das irmãs, a tímida e séria Maddalena, e a caprichosa e egocêntrica Nina, está no centro da narrativa desta obra. Já adulta, casada e mãe, Maddi sente a urgência de deixar Paris para revisitar as memórias de infância em Roma, onde desatará os nós de sua existência. Herdeira de um sobrenome de peso na Itália, a autora elabora um romance primoroso, que percorre complexidades inerentes à experiência feminina com uma prosa fluida e sutil, mas aguçada.