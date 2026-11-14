Livro ‘Arranha-mar’ disseca encontro que reacende antigos sonhos
Benjamin Wood narra como a chegada de um cineasta de Hollywood muda os caminhos de um jovem catador de camarões
Thomas é um jovem catador de camarões em um vilarejo da costa inglesa. Entre a atividade diária, a paixão não correspondida pela irmã do melhor amigo e o sonho de se tornar músico folk, o rapaz se dá o direito de sonhar com outros caminhos quando um cineasta de Hollywood chega à região em busca de locações para seu próximo filme. Com personagens cativantes e reflexões profundas, o autor transforma o prosaico em poético numa trama que sobrepõe sonhos e ambições, enquanto traça um caminho de perigos inesperados.