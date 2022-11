‘Ligações perigosas’: clássico francês ganha nova versão moderna e sensual

Ligações perigosas (disponível na Lionsgate+) A cortesã Camille (Alice Englert) vive um tórrido caso amoroso com o cartógrafo Pascal Valmont (Nicholas Denton) — isso até uma traição transformá-los em inimigos. Na França do século XVIII, antes da revolução, os dois jovens interesseiros se valem de tramoias variadas e de ardentes jogos de sedução para ascender na corte. O maior empecilho para que seus planos funcionem é a atração mútua e explosiva entre eles. A nova série da Lionsgate+, antiga Starzplay, observa o passado dos protagonistas do livro clássico de Pierre de Laclos (1741-1803), que chocou a sociedade francesa em 1782 ao expor a hipocrisia escondida por baixo do tapete da aristocracia. A trama foi adaptada do filme de 1988, com Glenn Close e John Malkovich, e ganha, agora, uma versão mais moderna e deveras sensual.