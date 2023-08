Liam Neeson retoma a adrenalina de perseguições explosivas em ‘A Chamada’

A chamada (Retribution; Estados Unidos/ França/ Alemanha/ Espanha; 2023. Em cartaz)

Desde que pronunciou a famosa frase “Vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar” em Busca Implacável (2008), o ator britânico Liam Neeson deixou os dramas de lado para se tornar rosto de filmes de ação explosivos. Em A Chamada, ele é Matt Turner, um financista de alto risco que dá mais atenção ao trabalho que aos filhos. Forçado a levar os rebentos à escola certa manhã, ele é surpreendido por uma bomba debaixo de seu assento, que explodirá caso qualquer um deles saia do veículo ou desrespeite os comandos de uma voz que liga para eles por meio de um misterioso celular. Sob direção do americano Nimród Antal, experiente nos thrillers, o filme prende e diverte com sua tensão contida e o cenário de Berlim, saindo-se bem até mesmo nos cacoetes manjados do gênero de ação.