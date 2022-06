Liam Gallagher sugere bandeira branca ao irmão em novo disco

Liam Gallagher nunca escondeu a influência que os Beatles e os Rolling Stones tiveram em sua carreira. No terceiro — e melhor — álbum-solo do ex-músico do Oasis, ela fica ainda mais evidente, como no coral infantil que abre a faixa More Power, semelhante ao de You Can’t Always Get What You Want, dos Stones. Dos Beatles, a referência surge em faixas como Everything’s Electric, que contou com Dave Grohl na bateria. O rock’n’roll básico à la Oasis, no entanto, continua a dar o tom — e, pelo menos nas letras, Liam sugere uma bandeira branca ao irmão Noel, com quem é rompido há tempos. Em Oh Sweet Children, ele canta: “Eu só posso oferecer a você meu amor”. Além de potente, o disco dá aos fãs a esperança de que os brothers brigões um dia voltem a tocar juntos.