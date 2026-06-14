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Cultura

‘Lanterna’: novo romance de Susan Choi fala sobre solidão infantil

Romancista americana foi finalista do Booker Prize de 2025 com livro que chega agora ao Brasil

Por Bárbara Bigas 14 jun 2026, 11h00
LANTERNA, de Susan Choi (Instante, 544 págs., R$ 164,90 e R$ 115,40 em e-book)
LANTERNA, de Susan Choi (Instante, 544 págs., R$ 164,90 e R$ 115,40 em e-book) (./.)
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‘Lanterna’: novo romance de Susan Choi fala sobre solidão infantil Priorize VEJA no Google

A pequena Louisa passa por um trauma gigante: caminhando por uma praia com o pai, no Japão, ela perde os sentidos e acorda sozinha. O pai desaparece e, mais tarde, é dado como morto. Filha de mãe americana e pai coreano, a personagem encara questões como a birracialidade e a solidão infantil, intensificada pelo luto e pela mudança para os Estados Unidos. A narração em terceira pessoa intercala os pontos de vista do pai desaparecido, da mãe enigmática e da própria Louisa, que, em meio ao mistério, refletem sobre a busca por pertencimento.

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