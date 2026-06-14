‘Lanterna’: novo romance de Susan Choi fala sobre solidão infantil

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A pequena Louisa passa por um trauma gigante: caminhando por uma praia com o pai, no Japão, ela perde os sentidos e acorda sozinha. O pai desaparece e, mais tarde, é dado como morto. Filha de mãe americana e pai coreano, a personagem encara questões como a birracialidade e a solidão infantil, intensificada pelo luto e pela mudança para os Estados Unidos. A narração em terceira pessoa intercala os pontos de vista do pai desaparecido, da mãe enigmática e da própria Louisa, que, em meio ao mistério, refletem sobre a busca por pertencimento.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial