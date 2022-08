Kasabian: banda que demitiu vocalista dá volta por cima em novo disco

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Há 25 anos na estrada, a banda inglesa Kasabian se viu numa sinuca de bico em 2020. O vocalista Tom Meighan foi condenado na Justiça por violência doméstica contra a esposa. O cantor foi desligado do grupo e substituído pelo colega e principal compositor Serge Pizzorno. Nesse primeiro disco após as mudanças, os vocais de Meighan não fazem falta. Sob a batuta de Pizzorno, a banda manteve a qualidade de seu rock eletrônico ácido e, por vezes, debochado que a colocou em evidência, como atestam as novas faixas Alygatyr, Chemicals e Rocket Fuel.