José Donoso transforma o autoexílio em Madri em trama literária
Frustrado, o protagonista tenta escrever sobre política e ditadura, mas acaba hipnotizado pelo jardim vizinho
O mais sombrio entre os autores do boom latino-americano, que revelou Gabriel García Márquez, entre outros, o autor chileno transforma o autoexílio em Madri em matéria-prima para a obra de 1981, que finalmente ganha uma edição no Brasil. Frustrado com a vida, o protagonista tenta escrever um livro ambicioso, sobre política e ditadura. Sente-se, porém, uma fraude no luxuoso apartamento de um amigo na Espanha. Ele acaba hipnotizado pelo jardim vizinho, estopim de eventos que levam a uma reviravolta no final.