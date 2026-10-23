John Legend recorre à mitologia grega em novo álbum sobre paixão e traição
Em 'Muse', Legend e Pharrell Williams unem gospel, soul e afrobeat a arranjos orquestrais inspirados em 007
Conhecido pelas baladas ao piano, o cantor se uniu a Pharrell Williams para um passeio pela música negra, do gospel ao soul clássico e ao afrobeat. As referências declaradas são Nina Simone e Marvin Gaye. Casado há treze anos com a modelo Chrissy Teigen, Legend recorreu à mitologia grega para inventar uma musa fictícia, que inspira letras sobre paixão e traição. Em vez do vozeirão, canta contido, quase falando. O álbum segue o que Legend chama de estética de “James Bond negro”, com arranjos orquestrais de filme de 007 sobre batidas de hip-hop.