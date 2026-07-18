Jack White explora culpa e redenção em novo disco ‘Frozen Charlotte’
Obra é sétimo álbum de estúdio do artista e conta com 13 faixas que misturam elementos do blues e do hard rock
Em seu sétimo álbum solo, Jack White se aprofunda nas raízes do blues, referência que serve de base ao hard rock frenético, que fez dele um nome incontornável do rock atual. Nas letras, conflitos espirituais e parábolas bíblicas falam sobre culpa, decadência e recomeços — temas explícitos logo na primeira faixa, G.O.D. and the Broken Ribs, na qual ele transforma a história de Adão e Eva em uma alegoria para o fim do mundo. No single Dollar Bill, sua guitarra envolvente faz lembrar o auge da finada banda The White Stripes. O disco já está disponível nas plataformas de streaming.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial