‘Irmãos Sun’: trama sobre família de mafiosos rende saborosa maratona

Irmãos Sun (disponível na Netflix)

Filhos de pais separados, Charles (Justin Chien) e Bruce Sun (Sam Song Li) têm vidas completamente distintas. O primeiro, mais velho, é um assassino implacável que vive em Taiwan ao lado do pai, o maior mafioso chinês de Taipé. Já o caçula estuda medicina e mora com a mãe, a pacata Eileen (Michelle Yeoh, ótima), em Los Angeles, onde almeja se tornar um ator de stand-up — e não faz ideia das raízes criminosas da própria família. Quando o pai sofre um atentado e fica entre a vida e a morte, Charles voa para os Estados Unidos para proteger a mãe e o irmão de assassinos que querem acabar com o clã dos Sun, em uma disputa sangrenta de poder. Com cenas de luta bem coreografadas e sequências de ação sedutoras, a série vai além do enredo de mafiosos ao traçar em paralelo a jornada tocante dos irmãos em busca de uma reconexão após anos separados, enquanto a mãe, que havia prometido ao ex-marido que manteria Bruce longe da vida de gângster, tenta manter todos unidos e vivos. Uma maratona saborosa.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade