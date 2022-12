‘Irmãos de Honra’ encanta com ação nos ares à lá ‘Top Gun: Maverick’

Irmãos de Honra (Devotion, Estados Unidos, 2022. Em cartaz) Em 1950, o talentoso aviador Tom Hudner (Glen Powell) acabou de ser transferido para uma base da Marinha americana em Rhode Island. Já conhecido por sua perícia no ar, ele logo faz amizade com Jesse Brown (Jonathan Majors), outro piloto notável — e o único homem negro na equipe. Entre treinos pesados, os dois desenvolvem uma relação de companheirismo que enfrentará turbulências com a chegada da Guerra da Coreia. Com estilo semelhante ao arrasa-quarteirão Top Gun: Maverick no quesito da ação, o filme inspirado em uma história real vai além de um retrato fiel da época ao abordar assuntos que ressoam até hoje, caso das barreiras raciais impostas a Brown — que mais tarde se tornaria o primeiro afro-americano a voar em combate pela Marinha dos Estados Unidos.