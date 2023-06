Idris Elba abusa do carisma para combater sequestro no ar em nova série

Sequestro no ar (estreia na quarta-feira, 28, na Apple TV+)

Sam Nelson só quer viajar de Dubai a Londres para reconquistar sua ex-mulher e reencontrar o filho. O voo de sete horas, entretanto, vira cenário de pânico quando um grupo terrorista armado sequestra o avião no ar, sem deixar clara sua motivação. Cabe a Sam (o sempre carismático Idris Elba), exímio negociador de conflitos empresariais, a missão de convencer os bandidos a manter todos vivos. Para isso, precisará negociar com os criminosos, enquanto mantém os 200 passageiros reféns sob controle. Neste thriller de sete episódios, o herói se sustenta em camadas mais profundas — pois, sem poder usar sua força física, abusa da lábia irresistível para conseguir fazer com que a aeronave tente pousar com segurança em seu destino final — seja ele qual for. Um suspense potente e eletrizante.