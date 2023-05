Idoso se torna influencer por acidente no filme ‘O Último Ônibus’

O último ônibus (The Last Bus, Reino Unido, 2021. Estreia no país na quinta-feira 1º)

Tom — vivido pelo ótimo Timothy Spall — não tem celular, nem imagina o que são as redes sociais. O nonagenário, porém, se torna sem querer uma celebridade on-line ao cruzar o caminho de pessoas variadas ao longo de uma viagem peculiar: munido de sua carteirinha de idoso, ele viaja de ônibus do extremo norte da Escócia ao extremo sul da Inglaterra. A jornada tem razões pessoais e emotivas. Há sessenta anos, ele fez o mesmo caminho, mas no sentido oposto, fugindo com a esposa do trauma de uma morte na família. O luto, agora, precisa de um ponto-final — o qual ele busca neste belo e poético filme sobre família, amor e superação.

Siga