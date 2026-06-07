Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Entre os nomes mais célebres do rock alternativo desde sua estreia, em 2008, o grupo dinamarquês mostra maturidade e retoma os princípios básicos do pós-­punk em seu sexto álbum de estúdio. O esforço está claro na contagiante Mother of Pearl, em que o vocalista Elias Rønnenfelt narra uma gravidez acidental catastrófica por trás de um som otimista que remete ao The Cure; e também em Holy Water, cuja letra rica em metáforas encontra nas abelhas novas maneiras de retratar o ônus de uma paixão avassaladora. O disco já está disponível nas plataformas de streaming.

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