‘I Love Boosters’ usa da comédia para expor a corrupção na moda
Com absurdo atrás de absurdo, filme mostra gangue feminina que assalta lojas de luxo e enfrenta dona de grife
A criativa Corvette (Keke Palmer) sempre sonhou em ser uma estilista de sucesso, mas seus planos nunca alçaram voo devido à pobreza e à falta de acesso aos estudos. Em vez de brilhar nas passarelas, portanto, ela chefia uma gangue de mulheres que assalta lojas de luxo em San Francisco para depois vender as peças a preços baixos, missão que apelidam de “Filantropia Futurista Fashion”. Quem não gosta nada disso é a dona da principal marca afetada, Christie Smith (Demi Moore), que declara guerra contra as criminosas. A comédia do cineasta independente Boots Riley redobra o absurdo a cada instante, passando até pelo terror e pela ficção científica, para enfim destrinchar a corrupção no meio da moda — e em outras indústrias — com cores berrantes, humor mordaz e estilo de sobra.