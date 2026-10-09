‘Hope: O Primeiro Impacto’ usa horror para discutir a convivência humana
No novo filme de Na Hong-jin, um animal misterioso transforma um vilarejo sul-coreano pacato em pura tensão
O vilarejo fictício de Hope Harbor, na Coreia do Sul, é para lá de tranquilo. A vila de pescadores tem três policiais na ativa — e o único fantasma à espreita é a paranoia de que seu vizinho seja um espião da Coreia do Norte. Eles, então, não estão preparados para a outra ameaça que chega de forma violentíssima: um animal desconhecido e furioso, que começa matando gado até chegar às pessoas. Assim se desenrola a alucinante trama de ação do diretor Na Hong-jin, expoente do suspense asiático que usa aqui o horror e a ficção científica para tecer um comentário sobre a dificuldade da convivência entre os humanos.