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‘Hope: O Primeiro Impacto’ usa horror para discutir a convivência humana

No novo filme de Na Hong-jin, um animal misterioso transforma um vilarejo sul-coreano pacato em pura tensão

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 18h00
Uma mulher asiática com uniforme policial escuro e rosto sujo de sangue e suor, olha assustada para frente, sentada no banco do passageiro de um carro de polícia branco e preto. Um homem dirige o veículo, visível parcialmente ao fundo. A sirene vermelha está acesa no teto do carro, sob um céu claro com nuvens esparsas
SUSPENSE - A atriz Jung Ho-yeon no filme: cenas alucinantes e pitadas políticas (Plus M Entertainment & Forged Films/.)
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‘Hope: O Primeiro Impacto’ usa horror para discutir a convivência humana Priorize VEJA no Google

O vilarejo fictício de Hope Harbor, na Coreia do Sul, é para lá de tranquilo. A vila de pescadores tem três policiais na ativa — e o único fantasma à espreita é a paranoia de que seu vizinho seja um espião da Coreia do Norte. Eles, então, não estão preparados para a outra ameaça que chega de forma violentíssima: um animal desconhecido e furioso, que começa matando gado até chegar às pessoas. Assim se desenrola a alucinante trama de ação do diretor Na Hong-jin, expoente do suspense asiático que usa aqui o horror e a ficção científica para tecer um comentário sobre a dificuldade da convivência entre os humanos.

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