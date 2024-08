‘Harold e o Lápis Mágico’ une animação e live-action em trama divertida

Harold e o Lápis Mágico (Harold and the Purple Crayon, Estados Unidos, 2024. Em cartaz a partir de quinta-feira, 22)

Desde pequeno, Harold (Zachary Levi) tem um talento especial: com uma imaginação apurada e um giz de cera roxo, ele dá vida a tudo o que desenha em seu livro, criando mundos inventivos dentro das páginas. A coisa muda quando, já crescido, o aventureiro Harold resolve se desenhar fora das páginas, levando seu universo — e ele mesmo — da imaginação para a realidade. Inspirado no livro de Crockett Johnson, o filme é dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, que cativou toda uma geração com A Era do Gelo e Rio. Em sua nova investida no cinema, ele alia animação a live-action para construir uma história divertida para toda a família: no nosso mundo, Harold vai descobrir que a realidade pode ser bem animada, mas também está cheia de perigos à espreita.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial