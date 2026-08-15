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Cultura

Gus Van Sant transforma história real em thriller em ‘Refém por um fio’

Filme estreia na próxima quinta-feira, 20, e conta com Dacre Montgomery, Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino no elenco

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 11h00
ENCURRALADO - O corretor e o criminoso: sequestro tomou atenção da mídia
ENCURRALADO - O corretor e o criminoso: sequestro tomou atenção da mídia (Stefania Rosini/Row K Entertainment/.)
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Gus Van Sant transforma história real em thriller em ‘Refém por um fio’ Priorizar nos meus resultados Google

Em 1977, o corretor de seguros Richard O. Hall (Dacre Montgomery) foi mantido refém por 63 horas pelo ex-soldado Tony Kiritsis (Bill Skarsgård). Hall teve o pescoço amarrado por um fio que passava pelo gatilho de uma escopeta e pelo corpo do algoz, que queria puni-lo por recusar a extensão do pagamento de uma hipoteca. O mecanismo podia disparar se o prisioneiro tentasse fugir. O drama real inspira o thriller eletrizante dirigido por Gus Van Sant, cineasta de olhar afiado para a desigualdade social americana, e com excelentes atuações dos coadjuvantes Colman Domingo e Al Pacino. O filme estreia na quinta-feira, 20 de agosto.

https://youtu.be/eM5dlU_W0A8?si=sv2GPqH1Z9P3biKu

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TAGS:
Cinema
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