Gus Van Sant transforma história real em thriller em ‘Refém por um fio’
Filme estreia na próxima quinta-feira, 20, e conta com Dacre Montgomery, Bill Skarsgård, Colman Domingo e Al Pacino no elenco
Em 1977, o corretor de seguros Richard O. Hall (Dacre Montgomery) foi mantido refém por 63 horas pelo ex-soldado Tony Kiritsis (Bill Skarsgård). Hall teve o pescoço amarrado por um fio que passava pelo gatilho de uma escopeta e pelo corpo do algoz, que queria puni-lo por recusar a extensão do pagamento de uma hipoteca. O mecanismo podia disparar se o prisioneiro tentasse fugir. O drama real inspira o thriller eletrizante dirigido por Gus Van Sant, cineasta de olhar afiado para a desigualdade social americana, e com excelentes atuações dos coadjuvantes Colman Domingo e Al Pacino. O filme estreia na quinta-feira, 20 de agosto.
https://youtu.be/eM5dlU_W0A8?si=sv2GPqH1Z9P3biKu
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial