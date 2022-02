Guitarrista Eric Gales brilha em novo álbum recheado de solos magistrais

Crown, de Eric Gales (disponível nas plataformas de streaming) Um dos maiores prodígios da gui­tarra atual, Eric Gales lidera uma revitalização do blues desde os anos 1990, quando entrou em cena com apenas 16 anos. Aos 46, o cantor e compositor (que tocou no Brasil no fim do ano passado) lança seu 19º álbum com impecável produção de Joe Bonamassa e Josh Smith, em dezesseis faixas embaladas por solos magistrais e riffs ferozes. Na melhor do álbum, Too Close to the Fire, Gales canaliza com suas palhetadas uma miríade de emoções que vão da alegria à angústia, em um jeito de tocar à la Jimi Hendrix — inclusive com a mão canhota.