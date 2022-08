Goo Goo Dolls debocha da geração atual em novo disco

Dona do hit atemporal Iris, trilha do filme Cidade dos Anjos (1998), a banda americana Goo Goo Dolls tem quase quarenta anos de estrada e lança seu 13º álbum de estúdio. Intitulado Chaos in Bloom, o disco tem composições dos únicos fundadores remanescentes, Johnny Rzeznik e Robby Takac, que preservam a veia do rock e as baladas românticas que os consolidaram no cenário musical — mas agora com um toque mais dançante e letras sarcásticas que debocham das futilidades da nova geração, como na faixa Yeah, I Like You.