‘Gen V’ acrescenta hormônios joviais à violência gráfica de ‘The Boys’

Gen V (disponível no Amazon Prime Video)

Dotada de um estranho poder que lhe permite manipular o fluxo sanguíneo das pessoas, a órfã Marie só tem um sonho: entrar na Universidade Godolkin, se formar super-heroína e virar a primeira negra dos Seven, a equipe de elite de super-heróis da Vought, empresa de combate ao crime e produtora de Hollywood. A vida da caloura, entretanto, é bagunçada pelo assassinato de um professor da faculdade por um aluno exemplar, obrigando a jovem a se aliar com colegas problemáticos para desmantelar uma organização criminosa dentro da própria Godolkin. Com violência gráfica e a acidez característica, o instigante spin-­off da série The Boys se passa no mesmo tempo da original e retrata os dramas de uma nova geração de personagens com hormônios explodindo, crises de identidade e muita insegurança na batalha entre o bem e o mal.

