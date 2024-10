‘Fullgás’: exposição no Rio celebra efervescência artística dos anos 1980

Fullgás — artes visuais e anos 1980 no Brasil (em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro)

A década de 1980 foi um período de efervescência cultural no Brasil. Para celebrar aquele momento e os 35 anos do CCBB carioca, a mostra inédita batizada em homenagem à canção de Marina Lima reúne cerca de 300 obras de mais de 200 artistas que marcaram a década. Entre eles há nomes como Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, Daniel Senise e Leonilson, além de nomes importantes de fora do eixo Rio-SP, como Jorge dos Anjos (MG), Kassia Borges (GO) e Sérgio Lucena (PB). Além das obras que apresentam uma geração artística libertária, que presenciou o fim da ditadura militar e o início da redemocratização brasileira, há também uma série de elementos históricos como revistas, panfletos, capas de discos e objetos diversos que ajudaram a moldar a cena oitentista.

