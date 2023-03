‘Frio o bastante para nevar’: mãe e filha fazem viagem de autodescoberta

Frio o bastante para nevar, de Jessica Au (tradução de Fabiane Secches; Fósforo; 96 páginas; 64,90 reais e 44,90 em e-book)

O dia está nublado e a chuva cobre a cidade quando uma jovem e sua mãe saem do hotel para visitar um museu. Observadora, a filha enxerga tudo ao redor em detalhes — o que a leva a reflexões sobre seu lugar no mundo e as complexas relações familiares que a permeiam. De férias no Japão, as duas vão descobrir que a viagem, para além da visita a pontos turísticos, servirá como jornada de autodescoberta. O segundo livro da australiana Jessica Au, vencedora do prestigioso Novel Prize, explora com sensibilidade uma constante universal entre mãe e filha: apesar dos choques, elas se revelam bem parecidas.