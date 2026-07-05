‘Franz’: filme retrata vida ordinária e personalidade peculiar de Kafka

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Comparada à sua obra magistral, a vida de Franz Kafka (1883-1924) não passou de mediana. Filho de um comerciante judeu em Praga, o autor tcheco foi funcionário público, divulgou poucos textos em vida e morreu aos 40 anos, de tuberculose. A trajetória ordinária ganha ritmo pulsante na cinebiografia da diretora Agnieszka Holland: misturando passado e futuro com tons oníricos e absurdos — assim como os textos do escritor —, o filme mergulha na personalidade peculiar de Kafka e em como ele se tornou uma fonte turística rentável em Praga no século XXI. Em uma cena kafkiana, um guia vende o hambúrguer do autor — ele, porém, era vegetariano. O filme já está em cartaz nos cinemas.

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