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‘Franz’: filme retrata vida ordinária e personalidade peculiar de Kafka

Produção dirigida por Agnieszka Holland é estrelada pelo ator Idan Weiss

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 jul 2026, 11h00
PECULIAR - Idan Weiss como Kafka: filme usa o absurdo como narrativa
PECULIAR - Idan Weiss como Kafka: filme usa o absurdo como narrativa (A2 Filmes/.)
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‘Franz’: filme retrata vida ordinária e personalidade peculiar de Kafka Priorize VEJA no Google

Comparada à sua obra magistral, a vida de Franz Kafka (1883-1924) não passou de mediana. Filho de um comerciante judeu em Praga, o autor tcheco foi funcionário público, divulgou poucos textos em vida e morreu aos 40 anos, de tuberculose. A trajetória ordinária ganha ritmo pulsante na cinebiografia da diretora Agnieszka Holland: misturando passado e futuro com tons oníricos e absurdos — assim como os textos do escritor —, o filme mergulha na personalidade peculiar de Kafka e em como ele se tornou uma fonte turística rentável em Praga no século XXI. Em uma cena kafkiana, um guia vende o hambúrguer do autor — ele, porém, era vegetariano. O filme já está em cartaz nos cinemas.

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